Grote parade van boten in Amsterdam voor homo's en lesbiennes

Veel mensen staan vandaag langs de grachten in Amsterdam om te kijken naar een botenparade. De parade is bedoeld om aandacht te vragen voor de rechten van onder andere homo's, lesbiennes en transgenders. Veel mensen op de boten hebben zich verkleed en de boten zijn versierd.

De hele week is er in Amsterdam veel aandacht voor onder andere homo's, lesbiennes en transgenders. Het festival wordt Pride Amsterdam genoemd. Pride is het Engelse woord voor trots. Volgens de organisatie moet iedereen namelijk trots kunnen zijn op wie die is.

Evy van 10 is dit jaar voor de eerste keer ook op een boot te vinden. Vrienden van haar ouders zijn homo en Evy vindt het belangrijk dat zij zichzelf kunnen zijn. Vanavond in het Jeugdjournaal zie je hoe Evy het heeft gehad.

Dieren

Tijdens de week in Amsterdam worden veel dingen georganiseerd. Zo was er een wandeltocht door de stad en in dierentuin Artis is er een rondleiding over homoseksueel gedrag bij verschillende dieren.