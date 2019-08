Wateroverlast door plensbuien in Gelderland en Limburg

In Gelderland en Limburg zijn gisteren flinke plensbuien gevallen. Aan het eind van de middag kwamen sommige plekken onder water te staan, zoals een spoorwegovergang bij het dorp Rheden. Hierdoor konden er de hele avond geen treinen rijden tussen Arnhem en Dieren.

School

In Rheden had ook een basisschool last van alle regen. In een lokaal was een heleboel water gestroomd. De brandweer heeft daar geholpen om het water uit het lokaal te krijgen: