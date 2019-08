Dwars: Op veel kindermenu's staat alleen patat

In veel restaurants is er voor kinderen weinig te kiezen. Op het kindermenu staat namelijk vaak alleen patat met een snack. De broers Erik (12) Elias (10) en Joachim (8) zit dat dwars. Ze gaan graag met hun ouders uit eten en vooral Erik vindt het dan juist leuk om iets nieuws te proberen.

Verslaggever Lucas gaat met de jongens op pad om te kijken of restaurants daar niet iets aan kunnen veranderen. Of dat lukt zie je vanavond in het Jeugdjournaal.