Bij een fabriek in het Limburgse Sittard-Geleen is per ongeluk giftige rook naar buiten gekomen. Het gebeurde in een fabriek waar kunstmest wordt gemaakt.

Alarm

In de buurt is een luchtalarm afgegaan om mensen te waarschuwen voor de giftige stof. Ook kregen mensen een NL-Alert op hun telefoon, dat is een waarschuwingsbericht. Buurtbewoners wordt aangeraden om hun ramen en deuren dicht te doen.