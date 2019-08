Honderden kinderen van over de hele wereld wielrennen in Assen

Het is dé wedstrijd voor jonge wielrenners: de Jeugdtour in Assen. Meer dan 800 kinderen uit 28 landen deden er dit jaar aan mee en vandaag was de laatste etappe.

Noï van 12 deed ook mee aan de wedstrijden. Zij is 10e geworden in het algemeen klassement.

Van Vleuten

