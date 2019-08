Moeten ouders en kinderen evenveel vakantie krijgen?

Kinderen hebben langer vakantie dan werkende ouders en bij veel gezinnen zorgt dat voor gepuzzel met bso's, opa's en oma's en logeerpartijen. De vakbond voor werkende mensen vindt daarom dat het beter moet worden geregeld.

Kinderen hebben ieder jaar minstens 10 vakantieweken en ze zijn in de zomer meestal 6 weken vrij. De meeste werkende ouders hebben in het hele jaar maar 4 tot 6 weken vakantie. Dan blijven er dus een heleboel weken over waar de kinderen wel vrij zijn, maar de ouders niet. De vakbond wil daarom dat ouders en kinderen vaker tegelijk vakantie hebben.

Vind jij dat ook of is het geen probleem? Reageer op de stelling: