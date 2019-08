In het Brabantse Drimmelen rijdt een bus zonder chauffeur

Voor het eerst rijdt in Nederland een zelfrijdende bus op de openbare weg. Er kunnen 8 mensen in het busje en hij gaat zo'n 20 kilometer per uur.

De bus rijdt in de Brabantse plaats Drimmelen op een voorgeprogrammeerde route. Om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren, zitten er camera's en sensoren in de bus. Het busje stopt daardoor voor overstekende fietsers of voetgangers.