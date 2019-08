Deze week kun je heel veel vallende sterren zien

Ben je deze week nog wakker als het donker is? Kijk dan even goed naar de lucht. Er zijn misschien wel 60 vallende sterren per uur te zien.

Stofdeeltjes

Elk jaar tussen juli en augustus zijn er meer vallende sterren dan normaal. Dat komt doordat de aarde dan langs een groep stofdeeltjes in de ruimte draait. Die lijken licht te geven omdat ze vlakbij de aarde zijn.

De meeste sterren zijn te zien rond middernacht. Als je gaat kijken, ga dan op een plek staan waar weinig licht om je heen is. Dan zie je de sterren beter.