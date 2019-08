Boswachters maken zich zorgen over de wilde bij

Gedoe in de Biesbosch. In het natuurgebied zwermen bijen rond, die daar eigenlijk niet mogen komen. Boswachters zijn bang dat de wilde bij daardoor verdwijnt.

Verboden

De nieuwe bijen zijn door imkers naar het natuurgebied gebracht. Het gaat om tamme honingbijen.

Mensen die bijen houden, willen dat hun bijen nog even goed eten, voordat de winter begint. Daarom plaatsen ze hun bijenkasten in de Biesbosch, ook al is dat verboden.

Wegjagen

Boswachters zijn niet blij met de nieuwe bijen. Ze zijn bang dat de tamme honingbijen al het eten opeten. En dat er daardoor niets overblijft voor de wilde bij.

De boswachters van het natuurgebied hopen dat de gemeente kan helpen om de wilde bij te beschermen.