Juli 2019 was de warmste maand op aarde ooit gemeten

Vorige maand was het niet alleen in Nederland heel warm, het was hoogstwaarschijnlijk de warmste maand ooit sinds de temperatuur wordt gemeten. Dat doen onderzoekers sinds 1880.

Antarctica

Juli is normaal al de warmste maand van het jaar en dit keer was het 0.56 graad warmer dan in de gemiddelde juli maand. Dat komt niet alleen door de hittegolf in Europa aan het eind van de maand. Er waren ook temperatuurrecords in Alaska, Groenland, de Verenigde Staten, Siberië, een groot deel van Antarctica en het grootste deel van Afrika en Australië.

Tot nu toe was juli 2016 de warmste maand ooit gemeten. Het verschil met afgelopen juli is zo klein dat de onderzoekers niet 100 procent zeker weten of het vorige maand warmer was. Mogelijk staan juli 2016 en juli 2019 op een gedeelde eerste plaats.