In Nederland worden best veel exotische dieren verkocht

Het is in Nederland niet moeilijk om exotische dieren te kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting AAP. In een paar maanden vonden ze 53 verschillende exotische dieren op sites als Facebook, Marktplaats en op dierenbeurzen.

Alpaca's

Vooral online vonden ze soorten als de steppenzebra, verschillende soorten apen, tenreks, wallabies, jakken, dromedarissen en heel veel alpaca's. Het werkelijk aantal verkochte dieren werd niet gemeten, alleen hoeveel verschillende dieren er werden aangeboden.

Verboden

Stichting AAP vangt exotische dieren op waar niet goed voor wordt gezorgd. Ze krijgen de laatste tijd drie keer zoveel aanvragen als tien jaar geleden. De handel in de meeste van die dieren is verboden.