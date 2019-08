T.rex Trix is terug in Nederland

De beroemdste dinosaurus van Nederland is weer terug. Na een uitstapje naar een museum in Barcelona, is T.rex Trix terug in museum Naturalis.

Het skelet van Trix is 66 miljoen jaar oud. Voor de reis is ze even uit elkaar gehaald, maar de komende weken wordt ze in elkaar gezet. Aan het einde van de maand staat er dan weer een dino van 12 meter lang in het museum.