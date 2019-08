Waarom zie je nooit slakken als het droog is?

In het radioprogramma Nieuws en Co beantwoordt een wetenschapper iedere dag een vraag van een kind. Vandaag de vraag van Benthe. Zij wil weten waarom slakken alleen tevoorschijn komen als het heeft geregend.

Ze krijgt antwoord van slakkendeskundige Anthony van Peursen. Hij legt uit dat het komt doordat slakken graag vochtig zijn. Ze willen niet uitdrogen en daarom zoeken ze een koel en nat plekje als het warm is. Bijvoorbeeld onder een blaadje, bloempot of steen.

Slaapzakje

In warme landen hebben de slakken een andere oplossing. Ze graven een gat in de grond en laten daar slijm los. Daardoor maken ze een soort slaapzakje van slijm.

Anthony heeft ook nog een weetje over slakken. Je kunt ze het beste niet bij het huisje oppakken. Waarom dat zo is, hoor je in deze video: