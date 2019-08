Boeren in Friesland worden gek van muizenplaag

Er is een muizenplaag in Friesland. En dat is een ramp voor boeren, want de dieren graven gangen in weilanden en woelen het land om. Daardoor kan het gras niet goed groeien en is er te weinig eten voor de koeien.

Onder water

Om van de muizen af te komen lieten veel boeren hun weilanden onder water lopen. De muizen vluchten dan uit hun gangetjes naar boven. Grote vogels zoals meeuwen, ooievaars en reigers eten de muizen op.

Dat klinkt misschien een beetje zielig, maar boeren zeggen dat ze geen andere keus hebben. Ook op de boerderij van Hessel van 13 gebruiken ze die truc. In de video hierboven leggen de jongens uit waarom de muizenplaag zo'n groot probleem is.