Ajax speelt eerste Champions League-wedstrijd gelijk

Ajax is begonnen aan de voorronde van de Champions League en dat ging best goed. Ajax speelde in Griekenland met 2-2 gelijk tegen PAOK Saloniki.

Huntelaar

De wedstrijd begon goed en Ajax en stond na 10 minuten al op 1-0 voorsprong. Na een half uur ging het mis. Ajax was even de weg kwijt en de Grieken scoorden twee keer in 7 minuten. Na rust was Ajax weer de betere ploeg en kon Klaas-Jan Huntelaar gelijk maken.

Nog een keer

Volgende week speelt Ajax weer tegen PAOK Saloniki, maar dan in Amsterdam. Als Ajax het goed doet, mag de club naar de volgende ronde. Ajax is de enige Nederlandse club die kans maakt op een plek in de Champions League. PSV werd vorige week uitgeschakeld.