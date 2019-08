Een dagje uit wordt steeds duurder

Wie deze zomer een attractiepark, museum of dierentuin bezoekt moet veel meer betalen dan vijf jaar geleden. Niet alleen de toegangsprijs van een park, ook de parkeerkosten en de prijs van een patatje zijn een stuk duurder geworden. Een gezin met twee kinderen is al snel 150 euro kwijt voor een dagje uit.

Er zijn wel trucjes om een dagje uit goedkoper te maken. Koop je ticket bijvoorbeeld vooraf online en niet aan de kassa. Dat kan het tot 16 euro goedkoper zijn. Ook zijn bij een aantal pretparken tickets doordeweeks goedkoper dan in het weekend of in de vakantie. En houd in de gaten wanneer er kortingsacties zijn. Je kan regelmatig sparen voor korting bij supermarkten of andere winkels.

Vind jij een dagje uit in Nederland te duur of zijn het redelijke prijzen? Reageer op de stelling: