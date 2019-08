Céline van Gerner stopt met turnen

Turnster Céline van Gerner gaat niet meer naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Ze stopt helemaal met turnen omdat ze niet meer gemotiveerd is. Céline is pas 24 jaar en turnt al 17 jaar.

celinevangerner

Lieve allemaal! Met een grote glimlach, kippenvel en een trots gevoel sluit ik na 17 jaar een prachtig hoofdstuk af. Ik neem afscheid als turnster zijnde. Een moeilijke keuze maar één die heel erg juist voelt. ✨ Ik hou van de sport, het spelletje, de mensen met wie ik altijd heb mogen werken, maar ik merkte dat ik niet meer elke dag 100% kon geven. Daarmee ben ik eerlijk geweest naar mijzelf en mijn team en de keus gemaakt om afscheid te nemen. Met veel nieuwsgierigheid kijk ik uit naar de toekomst, nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen! ✨ Ik wil jullie bij deze heel erg bedanken voor al jullie support, you all are loved!! Liefs C ♥️ #linkinbiovooreenuitgebreiderverhaal