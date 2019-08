Hoe is het met Laurent?

Deze vakantie gaan we terug naar kinderen die eerder in het Jeugdjournaal waren. Deze keer zijn we bij Laurent. Hij was 8 toen hij slaagde voor het gymnasium. Op dit moment is hij bezig met twee universitaire studies.

Daarna zou hij graag nog geneeskunde willen studeren. Dit heeft hij nodig om zijn doel te bereiken. Wil je weten wat dat is? Hij vertelt het in de video.

Hoogbegaafd

Laurent is hoogbegaafd. Daardoor kan hij erg makkelijk leren. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak heel intelligent, creatief en hebben doorzettingsvermogen. Maar ze hebben het ook vaak moeilijk, omdat ze zich anders voelen dan veel van hun leeftijdsgenoten.