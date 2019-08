Kinderen niet meer in de cel, alleen een streng gesprek

De politie wil op meer plekken in Nederland kinderen niet meer in de gevangenis stoppen als ze een kleine overtreding hebben gemaakt. Je kunt dan denken aan iets stelen in een winkel.

Volgens de wet mogen kinderen die iets pikken naar een politiecel gebracht worden. Daar mogen ze dan maximaal 9 uur vastgehouden geworden.

Te indrukwekkend

Maar over die regel is veel discussie. Het is voor veel kinderen erg indrukwekkend om zo lang in een cel te zitten. Ze kunnen daar later nog last van hebben.

Stevig gesprek

De afgelopen tijd testte de politie in Twente daarom een nieuw plan. Als kinderen iets pikken, krijgen ze een stevig gesprek met een agent. De ouders van het kind moeten daar ook bij zijn. Maar het kind hoeft dat niet meer de cel in.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat zo'n gesprek goed werkt. In Twente kregen vorig jaar 120 kinderen zo'n gesprek. Geen enkele van die kinderen is in het afgelopen jaar nog een keer betrapt.