Kattenfilmpjes in de bioscoop te zien

Populaire kattenfilmpjes zijn in de Verenigde Staten al langer in de bioscoop te zien. Maar in Nederland is het voor het eerst. Honderden kattenfans hebben kaartjes besteld en sommige zalen zijn helemaal uitverkocht.

Grappige kattenfilmpjes kijk je meestal op je telefoon of computer. Maar vandaag kan je in zes bioscopen viral kattenvideo's op een groot scherm zien. CatVideoFest heet het en de kattenfilm duurt ruim een uur.

Het is internationale kattendag en daarom wordt de film vandaag alvast in een paar bioscopen gedraaid. Vanaf 4 oktober, dierendag, is de film in bioscopen door heel het land te zien. Vandaag kan je alleen gaan kijken in Amsterdam, Groningen, Hilversum, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht.