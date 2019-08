Hebben we over 30 jaar nog genoeg voedsel op aarde?

Als we niks doen aan de opwarming van de aarde, is er over 30 jaar waarschijnlijk te weinig voedsel voor alle mensen op aarde. Dat staat in een groot onderzoek van de Verenigde Naties (de VN). De VN is een samenwerking waar bijna alle landen van de wereld aan meedoen.

Zorgen

Wetenschappers hebben onderzocht wat er met ons voedsel zal gebeuren als het steeds warmer wordt op aarde. En ze maken zich zorgen. Volgens het onderzoek is er door de opwarming steeds minder grond waar voedsel kan groeien.

Hoe zit dat?

Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Daardoor zijn er meer droge gebieden. Woestijnen breiden zich bijvoorbeeld uit en gebieden waar eerst nog van alles groeide, zijn nu kaal.

Wat moet er gebeuren?

Dat het helpt om minder vlees te eten en geen voedsel te verspillen, weten veel mensen wel. Maar volgens de onderzoekers moet er veel meer gebeuren.

We moeten bijvoorbeeld genoeg bossen laten groeien. Die reinigen de aarde van onze vervuilende stoffen en helpen zo tegen opwarming van de aarde.

Ook moeten we de grond waar nog wel voedsel kan groeien, op een betere manier gebruiken. Dan zorgt ieder stuk land voor meer voedsel.