Kinderen leren beter Nederlands op een zomerschool

Ook als is het zomervakantie, sommige kinderen gaan toch naar school. Zoals vluchtelingenkinderen. Zij krijgen tijdens de zomer extra Nederlandse les.

Steeds meer gemeenten organiseren zo'n zomerschool. Ook in het plaatsje Ulft in Gelderland gebeurt het. De kinderen komen uit verschillende dorpen in de buurt om de lessen te volgen.

Lezen en schrijven

Veel kinderen uit de klas zijn niet in Nederland geboren. En thuis spreken ze meestal geen Nederlands.

Op de zomerschool leren ze beter spreken en vooral ook lezen en schrijven. Ze krijgen drie ochtenden in de week les. En dat vinden ze best leuk: