Dit is windfoilen: vliegen over het water

Windfoilen is een nieuwe hype onder windsurfers. Het is een sport waarbij je met een surfboard als het ware over het water vliegt. Dat komt door een speciale vin onder het board.

Topsurfers zoals Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe willen dat windfoilen een Olympische sport wordt. Jonge surftalenten in Almere zijn het daar wel mee eens. Je ziet het in de video hierboven.