Nederlandse korfballers naar finale van WK

Korfball.org - IKF @korfball

Nice goal during the 2nd semifinal at the IKF World Korfball Championship 2019 between NED and CHN. #WKC2019 Watch it live on ► https://t.co/ZlN0sBOMn6 Watch all games live on our channels! All Day 8 info, updated reviews & links on ► https://t.co/iXOnmTFIKa #korfbal #合球