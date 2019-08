De brandweer in Groningen heeft met veel moeite een paard gered. Er waren maar liefst 14 brandweermensen nodig om het paard uit de sloot te trekken, dat schijft de regionale omroep RTV Noord.

Hoe het paard in de sloot terecht is gekomen is niet duidelijk. Volgens iemand die het zag gebeuren, hielden alle paarden in het weiland ernaast de reddingsactie goed in de gaten. Eenmaal op het droge ging het paard snel terug naar haar veulen.