Overlast door harde wind; dak van AZ-stadion ingestort

Misschien heb je het zelf ook al gevoeld: het waait erg hard vandaag. Vooral in het westen van het land is er veel overlast door de wind.

In Linschoten in de provincie Utrecht gebeurde zelfs een heftig ongeluk. Een fietser is overleden toen hij onder een boom kwam die omwaaide.

Ingestort

In Alkmaar stortte het dak van het AZ-stadion voor een deel in. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Op het strand bij Scheveningen werd de boulevard afgesloten nadat twee mensen gewond raakte.

In het filmpje hieronder zie je veel harde windstoten: