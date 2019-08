Asielen zitten overvol, kittens logeren bij gastgezinnen

Het is superdruk in dierenasiels. Elke zomer worden er veel dieren achter gelaten bij het asiel. Maar dit jaar zijn het er wel heel veel.

Gedumpte kittens

Er zijn vooral veel gedumpte kittens en die hebben extra aandacht en verzorging nodig. Daarom krijgen de asielen hulp van gastgezinnen. Zij zorgen de eerste weken voor de kittens. Totdat ze acht weken oud zijn en kunnen worden verkocht.

Gastgezin

Lucinda van 11 jaar en haar familie passen ook op een nestje met kittens. Het nestje is van een zwerfkat en de poesjes moeten vooral leren om met mensen om te gaan want dat zijn ze nog niet gewend. Ze hoeven het niet alleen te doen want de buurmeisjes komen regelmatig kijken en knuffelen.