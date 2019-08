Klaslokalen verwoest na brand in basisschool

Een grote brand heeft gisteravond een deel van de Steenvoordeschool in Rijswijk verwoest. Een klaslokaal is volledig afgebrand en drie andere lokalen zijn flink beschadigd.

De brand in de basisschool ontstond rond half zeven in de avond. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. Andere lokalen in de school hebben geen schade.

Vakantie

Niemand raakte gewond bij de brand. Door de zomervakantie wordt de school nu niet gebruikt. Na het weekend gaat het bestuur van de school bij de gemeente langs om te praten over de schade.

Een aantal buurtbewoners kwam kijken bij de brand: