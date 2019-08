Moslims over de hele wereld vieren het Offerfeest

Voor moslims over de hele wereld begint vandaag het Offerfeest. Dat feest duurt drie dagen en is het belangrijkste feest van het islamitische geloof.

Moslims herdenken dan een verhaal dat in de Koran staat, het heilige boek van hun geloof. In dat verhaal wordt een schaap geslacht. Daarom wordt tijdens het Offerfeest vaak schaap of lam gegeten.

Lekker eten

Veel mensen gaan langs bij familie en vrienden. Kinderen krijgen vaak cadeaus en er is veel lekker eten. In het filmpje hieronder zie je drie vragen en antwoorden over het feest: