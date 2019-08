Kinderen op Ameland gaan nu alweer naar school

Bijna alle scholen in Nederland hebben nog vakantie, maar op Ameland is het anders. Op de Koningin Wilhelminaschool is de eerste schooldag vandaag al!

Werk

Op Ameland hebben veel kinderen maar vijf weken vakantie. Omdat veel ouders in hotels, vakantieparken en restaurants werken, hebben ze het extra druk in de zomer. Ameland is namelijk een populaire vakantiebestemming. Kinderen op Ameland hebben daarom een kortere zomervakantie en een extra week herfstvakantie.

Zin in?

In het zuiden van Nederland gaan kinderen volgende week naar school, het noorden is op 25 augustus aan de buurt en kinderen in het midden van Nederland hebben nog drie weken vrij.