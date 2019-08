Let op: je mag in Nederland niet op elektrische stepjes rijden

Mensen die met elektrische steps, elektrische skateboards of éénwielers de weg op gaan, kunnen een flinke boete krijgen. Veel mensen kopen zo'n elektrisch voertuig in het buitenland. Maar in Nederland mag je er niet meer de weg op.

Omdat het nu vakantietijd is, wordt ervoor gewaarschuwd. Je mag wel met zo'n stepje rijden in je eigen tuin, maar dus niet op de weg.

Niet verzekerd

Als je op een elektrische step rijdt, ben je niet verzekerd. Als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt moet je alle schade zelf betalen.

Iedereen die toch met zo'n voertuigje gaat rijden, kan een boete krijgen van bijna 400 euro. Ook moet je het stepje misschien inleveren.