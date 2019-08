Hoe is het met Jayden, die zijn bijzondere Playmobil-collectie verloor?

Deze vakantie gaan we terug naar kinderen die eerder in het Jeugdjournaal waren. Deze keer waren we bij Jayden van 12. Hij kwam in het nieuws omdat bij een ongeluk veel van zijn unieke Playmobil kapot ging.

Erg verdrietig, want Jayden verzamelde het speelgoed al lang en had een paar onderdelen die niet meer gemaakt worden. Veel mensen leefden met hem mee en stuurden setjes Playmobil naar hem op.

Goed doel

Inmiddels heeft Jayden zoveel Playmobil gekregen, dat hij er thuis niet genoeg plek voor heeft. Daarom geven hij en zijn familie het speelgoed aan kinderen die weinig geld hebben.