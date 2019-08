AZ speelt komende 2 wedstrijden in ADO-stadion

De komende twee thuiswedstrijden van voetbalclub AZ zijn in het stadion van ADO Den Haag. De spelers kunnen niet in hun eigen stadion voetballen, omdat dit weekend een deel van het dak instortte.

AZ speelt donderdag tegen FC Marioepol uit Oekraïne de derde voorronde van de Europa League. Zondag speelt de club tegen FC Groningen.

Het is nog niet duidelijk hoe lang AZ niet in hun stadion kan spelen. Op dit moment wordt onderzocht waarom het dak niet stevig genoeg was.