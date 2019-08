Sterrenregen nauwelijks te zien door bewolking

Ieder jaar trekt er een sterrenregen langs de aarde, maar dit jaar is er in Nederland waarschijnlijk niet veel van te zien. Bij een heldere hemel kan je wel 65 vallende sterren per uur zien, maar wie afgelopen nacht naar boven keek, zag vooral bewolking.

In Bosnië-Herzegovina was de sterrenregen wel goed te zien. In de foto hierboven zie je de sterrenhemel bij een monument.