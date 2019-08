'Monstermeervallen' in Nederland gevangen

De dieren zien er indrukwekkend uit, maar zijn voor mensen niet gevaarlijk. Toch kun je beter geen kleine hond in zo'n plas laten zwemmen. En ze eten ook wel eens een eend.

Vandaag zie je in de uitzending en in de app meer over deze monsterlijk grote vissen en wat er nog meer in Nederland rondzwemt.

Lijkt het jou leuk om zo'n grote vis te vangen of vind je vissen helemaal niets? Reageer op de stelling: