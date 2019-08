Tijd voor beschuit met muisjes in de Apenheul, want daar is een bamboemaki geboren! De dierentuin is daar erg blij mee, want de apen zijn behoorlijk zeldzaam.

Het kleintje zit voorlopig veilig bij zijn moeder. Daarom kunnen verzorgers nog niet zien of het een jongetje of een meisje is.

In dit filmpje zie je het aapje: