Ajax plaatst zich voor de play-offs Champions League

Ajax heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League door met 3-2 te winnen van het Griekse PAOK Saloniki. Maar dat was nog niet zo makkelijk voor de Amsterdammers.

Lastige eerste helft

De wedstrijd begon moeilijk voor Ajax. Doordat Ajax in het begin slordig voetbalde scoorden de Grieken al in de dertiende minuut de 1-0. Maar Ajax vecht zich terug.

Drie penalty's

Tadic scoort in de laatste minuten van de eerste helft de gelijkmaker voor Ajax na een penalty. In de laatste 10 minuten van de wedstrijd komt Ajax op 3-1 voorsprong door een doelpunt van Tagliafico en een goal na een penalty van Tadic. PAOK Saloniki weet het in de blessuretijd nog heel spannend te maken door een goal te maken. Maar voor Ajax is 3-2 genoeg om door te gaan.