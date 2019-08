Zoon van Amsterdamse burgemeester opgepakt

Een jongen van 15 uit Amsterdam is vorige maand aangehouden. Hij had ingebroken op een woonboot en had een nepwapen bij zich. Het verhaal is nu groot in het nieuws, omdat zijn moeder de burgemeester van Amsterdam is, Femke Halsema.

Inbraak of niet?

Volgens de krant De Telegraaf heeft de jongen samen met een vriend ingebroken op een verlaten woonboot. De politie kwam op het geluid af en er ontstond een achtervolging. Daarbij liet de jongen een verboden nepwapen vallen. Op de woonboot vond de politie later twee messen.

Maar volgens de burgemeester is het anders gegaan. Zij zegt dat de jongens de woonboot in zijn gegaan en daar twee oude brandblussers hebben leeg gespoten. Toen de politie hen ontdekte zijn ze hard weggerend. Haar zoon had inderdaad een nepwapen bij zich.

Privacy

De burgemeester vindt dat haar zoon een fout heeft gemaakt en straf moet krijgen. Maar ze vindt het niet netjes dat het verhaal nu overal in de media staat. Ze vindt dat hij privacy moet krijgen. Dat zou bij andere verdachten ook gebeuren, zegt Halsema.