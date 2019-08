Vleesvervangers worden steeds populairder

Vleesvervangers zoals vegetarische balletjes, vegetarische burgers en groenteschnitzels worden steeds vaker verkocht. Echt vlees van een kip, koe of varken wordt juist minder verkocht.

Veel mensen eten vleesvervangers omdat ze minder vlees willen eten of vegetariër zijn. Ze vinden het niet fijn om vlees te eten omdat het slecht is voor het milieu of omdat ze het zielig vinden voor de dieren.

Hoe denk jij daarover? Vind jij het belangrijk om af en toe geen vlees te eten?