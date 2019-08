Sieraden verkopen via Instagram of zelfs een eigen webshop starten. Steeds meer kinderen beginnen een eigen bedrijf. Volgens een grote ondernemersorganisatie is het aantal kinderen tussen de 10 en 14 jaar met een eigen bedrijf dit jaar verdubbeld.

We gaan vandaag langs bij Amber van 11. Zij heeft een eigen webshop MissAmber en verkoopt t-shirts met allerlei leuke teksten. Je ziet haar verhaal vanavond in het Jeugdjournaal.

