Boetes voor mensen die wolven lastigvallen

Boswachters in natuurgebied de Veluwe hebben flink wat boetes uitgedeeld aan wolvenspotters. De spotters gaan op zoek naar de jonge wolven die er onlangs werden geboren. Maar ze doen dat op tijden dat het helemaal niet mag.

Rust

Tussen zonsopgang en zonsondergang is het natuurgebied open. Maar sommige mensen gaan al eerder het gebied in op zoek naar de dieren. Dat is tegen de regels. De rust van de dieren in het park wordt zo verstoord. Niet alleen dat van de wolven, maar ook voor de edelherten, zwijnen en ander wild is het onrustig.

Boete

Alle boswachters en andere natuurbeschermers in het gebied letten nu extra goed op. Wie toch extra vroeg het park in gaat, kan een boete van 105 euro krijgen.