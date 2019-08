James ruimt 11 dagen afval op in 11 steden

James van 13 ruimt deze zomervakantie heel veel op. En dan gaat het niet over zijn eigen slaapkamer. Met zijn zelfgemaakte kar wandelt hij in 11 dagen door 11 steden om afval op te ruimen.

Op zaterdag 10 augustus ging hij van start in zijn woonplaats Haarlem en op 20 augustus eindigt hij in het Vondelpark in Amsterdam. Iedere dag lopen er andere mensen met hem mee. Zo liepen zijn basisschool-juffen al mee en krijgt hij hulp van zijn vader en opa.

Onderweg komt James van alles tegen. Onder andere twee paar schoenen en een werkend horloge, maar hij ziet vooral veel troep.