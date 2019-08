Robbert legt krans op de Nederlands-Indië herdenking voor zijn opa en oma

Op verschillende plekken in Nederland is het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Indonesië heette vroeger Nederlands-Indië en was een kolonie van Nederland. Een groep Nederlanders woonde en werkte daar.

1942 bezet door Japan

Tijdens de oorlog werd Nederlands-Indië bezet door Japan. Hierdoor kwamen 100.000 Nederlanders in kampen terecht, waaronder 60.000 kinderen.

Ook de opa en oma van Robert kwamen in een kamp terecht. Daarom gaat Robbert elk jaar naar de herdenking.