Zorgen over pilletjes die kinderen slikken om in slaap te komen

Slaap-experts maken zich zorgen over melatonine-pilletjes. Dat zijn pillen die ervoor kunnen zorgen dat je makkelijker in slaap valt. Ze zijn populair bij tieners en kinderen. Deskundigen waarschuwen er nu voor, want de pillen zijn officieel niet bedoeld als slaapmiddel. Ook is er te weinig bekend over de gevolgen.

Drogist

Melatonine-pilletjes kun je nu nog makkelijk kopen bij een drogist. Volgens slaap-experts zou het beter zijn als je de pillen alleen kan krijgen als een dokter dat aanraadt. Die kan je dan advies geven over het slikken.