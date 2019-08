Prinses Christina overleden

Prinses Christina is overleden. Zij is de jongste zus van prinses Beatrix en de tante van koning Willem-Alexander. De prinses had al langere tijd de ziekte botkanker en is daar aan overleden. Ze is 72 jaar geworden.

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en prinses Beatrix hebben laten weten dat ze erg verdrietig zijn.

Muziekwedstrijd

De prinses was ook bekend door een muziekwedstrijd: het Prinses Christina Concours. Dat is een wedstrijd voor jonge muzikanten die klassieke muziek maken.