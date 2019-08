Hoe is het met Milan die 56 broers en zussen heeft?

Deze vakantie gaan we terug naar kinderen die eerder in het Jeugdjournaal waren. Deze keer waren we bij Milan van 10. Hij kwam in het nieuws omdat hij op zoek is naar zijn 56 halfbroers en halfzussen.

Nog steeds op zoek

Milan heeft nog lang niet al zijn broers en zussen gevonden. Deze vakantie heeft hij met 6 halfbroers en halfzussen afgesproken. Je ziet er meer over in de video hierboven.