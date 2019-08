Dak AZ-stadion is op meerdere plekken niet veilig

Het dak van het AZ-stadion zou verder in kunnen storten. Dat zeggen onderzoekers die afgelopen week het stadion geïnspecteerd hebben. Ze vonden nog 4 plekken in het dak die niet stevig zijn.

AZ moet nu het stadion verder controleren en ervoor zorgen dat het weer veilig wordt. Pas als zeker is dat alles weer veilig is, mogen mensen weer het stadion in.

Ingestort

Afgelopen zaterdag stortte een deel van het dak in. Het waaide toen erg hard. Niemand raakte gewond, maar veel fans zijn wel erg geschrokken.