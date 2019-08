Neushoorntje geboren in dierentuin

In de dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem is een neushoorntje geboren. Hij staat nog een beetje wiebelig op zijn benen, maar het gaat helemaal goed met hem.

Het is dubbel feest in de dierentuin omdat het de tiende breedlip-neushoorntje is die in het park is geboren. Voorlopig blijft de kleine neushoorn nog even apart van de rest van de groep. Zo kan het dier goed verzorgd worden en sterk worden.

Over een paar weken is het jonkie voor iedereen te zien.