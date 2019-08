Een winkeldief in Zandvoort maakte het de politie wel heel makkelijk. Terwijl hij op de vlucht was, klom hij over een hek. Maar hij wist niet dat dat hek uitkwam in de achtertuin van het politiebureau.

De agenten noemen het 'een prima keuze' van de winkeldief om zelf naar de politie te gaan. Ze hebben hem opgepakt en een boete gegeven.