Vandaag gaat het in het Jeugdjournaal over kamperen in de regen. Kinderen die dat op dit moment in Nederland doen, hebben wel een beetje pech. Het is al dagen slecht weer en ook de komende dagen valt er veel regen.

Wat vind jij: is kamperen ook leuk met slecht weer of kun je dan net zo goed thuisblijven? Reageer op de stelling: